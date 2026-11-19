Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 623,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 630,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 625,00 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 622'474 Aktien.

Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 779,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 20,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (520,26 USD). Mit einem Kursverlust von 16,54 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Am 21.10.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,07 Prozent auf 64.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 29,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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