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19.10.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend billiger

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 702,45 USD abwärts.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 702,45 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'699 Punkten notiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 693,86 USD ab. Bei 707,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'707'124 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,01 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umsetzen können.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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