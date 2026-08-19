Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochabend nordwärts

Um 20:26 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 551,61 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 554,02 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 541,12 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1'964'919 Aktien.

Bei einem Wert von 790,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 30,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,92 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 60.80 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 31,71 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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