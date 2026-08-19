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19.08.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 546,14 USD zu.

Meta Platforms
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 546,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 546,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 541,12 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 966'958 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 790,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,80 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,74 Prozent Luft nach unten.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 31,71 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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