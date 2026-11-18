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18.11.2026 20:27:14
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 615,14 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 615,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 610,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 619,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 897'716 Stück.
Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 779,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 21,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 520,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 15,42 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 51.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 29,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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