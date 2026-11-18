Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 619,48 USD an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'332 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 620,72 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 613,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 619,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 348'836 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 25,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,02 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 51.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 29,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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