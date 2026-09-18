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18.09.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend Verlust reich

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend Verlust reich

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 671,19 USD ab.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 671,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'633 Punkten liegt. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 668,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 688,31 USD. Zuletzt wechselten 3'726'163 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 790,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,82 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 520,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 22,49 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 31,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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