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18.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursverlusten

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 673,25 USD abwärts.

Meta Platforms
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Um 16:28 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 673,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. Bei 668,60 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 688,31 USD. Bisher wurden heute 2'595'155 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 790,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 17,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 520,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.52 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.10.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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