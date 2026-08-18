Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagabend auf rotes Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 548,48 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 545,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 558,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'284'457 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 790,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,15 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,92 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 29.07.2026 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60.80 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 31,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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