Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Dienstagnachmittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 546,98 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'710 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 546,66 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 558,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'623'537 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 790,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60.80 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 31,71 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen

NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität

Meta sperrt in Australien mehr als 750'000 Jugend-Accounts - Aktie im Plus