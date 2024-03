Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 492,06 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 5'168 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 493,45 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 492,37 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 759'219 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,40 Prozent zulegen. Am 21.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 193,72 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 154,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,29 USD ausgeschüttet werden. Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,33 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40'111,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32'165,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch