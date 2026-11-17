Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 621,87 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'328 Punkten notiert. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 613,51 USD nach. Bei 625,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'806'138 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 779,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 25,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 USD aus. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 64.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 51.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 29,08 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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