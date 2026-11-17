Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 624,74 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 619,41 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 625,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 946'675 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 779,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,82 Prozent. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 USD ausgeschüttet werden. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,07 Prozent auf 64.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 29,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Vorwürfe im Umgang mit Cyberangriffen: Warum Kalifornien den KI-Konzern OpenAI verklagt

Millionenstrafe in Italien: Was der Datenschutz-Streit um private Fotos für die Meta-Aktie bedeutet

Zwei positive Signale für die Amazon-Aktie: Focus-List-Platz bei JPMorgan und Cashflow-Ausblick von Dan Ives