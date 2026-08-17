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17.08.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend auf rotes Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 566,19 USD abwärts.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 566,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 564,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 589,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'081'022 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 796,21 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 28,89 Prozent niedriger. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 31,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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