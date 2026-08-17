Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend auf rotes Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 566,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 564,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 589,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'081'022 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 796,21 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 28,89 Prozent niedriger. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 31,71 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen

NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität

Meta sperrt in Australien mehr als 750'000 Jugend-Accounts - Aktie im Plus