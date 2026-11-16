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16.11.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 626,24 USD abwärts.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 626,24 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 620,25 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 640,39 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'141'994 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 779,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 19,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 64.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 26,07 Prozent gesteigert.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 40,04 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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