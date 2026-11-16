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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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16.11.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) wird am Montagnachmittag ausgebremst

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 624,53 USD.

Meta Platforms
533.45 CHF 1.87%
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Um 16:28 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 624,53 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'455 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 622,68 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 640,39 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 556'824 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 24,86 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Mit Abgaben von 16,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 64.60 Mrd. USD ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 40,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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