Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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16.10.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend schwächer
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 707,19 USD abwärts.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 707,19 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'649 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 706,39 USD. Bei 736,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'223'523 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Bei einem Wert von 779,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 10,27 Prozent Luft nach oben. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,43 Prozent.
Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent auf 60.80 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2026 wird am 21.10.2026 erwartet. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 30,81 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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|08.10.26
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