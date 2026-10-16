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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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16.10.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 724,56 USD.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 724,56 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'734 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 724,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 736,80 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 803'048 Stück gehandelt.

Bei 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Mit Abgaben von 28,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 USD belaufen. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60.80 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 30,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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