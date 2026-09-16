Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 680,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 685,28 USD. Bei 680,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'751'258 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 790,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 60.80 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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