Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag zu

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 678,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'600 Punkten tendiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 685,28 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 680,00 USD. Bisher wurden heute 995'507 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 790,79 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 14,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 23,33 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 60.80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,96 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 31,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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