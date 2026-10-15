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15.10.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 732,73 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 732,73 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'702 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 715,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 725,51 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 813'190 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,00 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 47.52 Mrd. USD eingefahren.
Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,86 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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