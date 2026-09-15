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15.09.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagabend an Boden
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 668,81 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 678,87 USD. Bei 658,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'232'227 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Am 20.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 790,79 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,21 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 60.80 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 31,38 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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