Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 667,05 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 667,05 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 678,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 658,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'126'019 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 790,79 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. 18,55 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 520,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,01 Prozent.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 60.80 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Meta-Aktie im Minus: Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
16:29
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)