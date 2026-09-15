Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv

Um 16:28 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 667,05 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 678,87 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 658,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'126'019 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 790,79 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. 18,55 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 520,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,01 Prozent.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 60.80 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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