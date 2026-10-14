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14.10.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) büsst am Abend ein

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) büsst am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 735,95 USD abwärts.

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Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 735,95 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'705 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 734,31 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 760,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'004'801 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 779,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,31 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 47.52 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 31,07 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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