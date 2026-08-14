Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Abend auf rotes Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 591,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'784 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 590,69 USD ab. Bei 596,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 850'605 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 796,21 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. 34,54 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 USD. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 31,71 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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