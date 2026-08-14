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14.08.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nordwärts

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 598,54 USD zu.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 598,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'796 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 601,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 596,99 USD. Bisher wurden heute 350'026 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 796,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 24,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 13,08 Prozent sinken.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60.80 Mrd. USD im Vergleich zu 47.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,71 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
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