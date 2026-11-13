Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursplus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 632,38 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 637,24 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 626,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 533'414 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (779,80 USD) erklomm das Papier am 25.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,31 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 USD. Am 21.10.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 64.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 26,07 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 49,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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