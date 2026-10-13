Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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13.10.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagabend gefragt
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 765,20 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 765,20 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'805 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 771,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 735,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 2'725'956 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 60.80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,96 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,07 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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