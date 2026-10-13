Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 761,61 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 761,61 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 771,15 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 735,76 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'371'467 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 2,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 31,69 Prozent sinken.
Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 21.10.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 31,07 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Meta-Aktie etwas fester: Facebook-Mutter muss je 100 Euro an zwei Nutzer zahlen
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
16:29
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zuckerberg says Meta has reached AI ‘frontier’ (Financial Times)
|
12.10.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.