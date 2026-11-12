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12.11.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 623,69 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 623,69 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'609 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 619,00 USD. Bei 627,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 917'816 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,03 Prozent. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2025. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,05 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 64.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 26,07 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 03.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 49,14 USD im Jahr 2029 aus.
Redaktion finanzen.ch
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