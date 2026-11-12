Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 621,74 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'591 Punkten steht. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 619,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 627,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 419'868 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 20,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 16,32 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 3,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 64.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 49,14 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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