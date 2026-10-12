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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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12.10.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag freundlich

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 742,60 USD.

Meta Platforms
620.59 CHF 3.33%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,3 Prozent auf 742,60 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 748,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 728,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'066'224 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 779,80 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 5,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 520,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 29,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 31,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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