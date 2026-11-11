Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend im Minusbereich

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 635,66 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 633,87 USD. Bei 646,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'434'398 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 18,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 22,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Am 21.10.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64.60 Mrd. USD – ein Plus von 26,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 29,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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