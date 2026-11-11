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11.11.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Minus

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 638,65 USD abwärts.

Meta Platforms
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Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 638,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'582 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 637,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 646,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 651'836 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 18,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 520,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 18,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 64.60 Mrd. USD im Vergleich zu 51.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,08 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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