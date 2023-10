Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Mittwochnachmittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 327,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 4'360 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 328,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 323,35 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'796'810 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (328,84 USD) erklomm das Papier am 11.10.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,41 Prozent niedriger. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 73,10 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31'999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28'822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch