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11.09.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagabend Boden gut
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 648,41 USD zu.
Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 648,41 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 664,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 653,12 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'839'105 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 790,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 24,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60.80 Mrd. USD – ein Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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