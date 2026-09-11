Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...
ETF Sparplan

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagabend Boden gut

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 648,41 USD zu.

Meta Platforms
529.27 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 648,41 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 664,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 653,12 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'839'105 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 790,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 24,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60.80 Mrd. USD – ein Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie im Minus: Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1646 18.12.2026 154716073
Long 12.3298 19.03.2027 155005134
Long 5301.8096 18.09.2026 155499253
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.686 18.49 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8262 13.61 144994901
Short 11.2804 5.53 155495409
Short 19.6119 1.86 158402346
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.47 150316530
Long 10 -11.65 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten