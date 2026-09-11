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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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11.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Freitagnachmittag

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 652,87 USD.

Meta Platforms
529.27 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 652,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Bei 664,10 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 653,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'045'441 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 790,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 21,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,31 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 31,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1646 18.12.2026 154716073
Long 12.3298 19.03.2027 155005134
Long 5301.8096 18.09.2026 155499253
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.686 18.49 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8262 13.61 144994901
Short 11.2804 5.53 155495409
Short 19.6119 1.86 158402346
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.47 150316530
Long 10 -11.65 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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10.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.95 SQBT1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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