Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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11.08.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 608,31 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 608,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 609,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 598,00 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 615'273 Stück gehandelt.
Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 520,26 USD ab. Abschläge von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,92 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 60.80 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 31,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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