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10.11.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 646,29 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 646,29 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'521 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 647,25 USD. Mit einem Wert von 637,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 546'467 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 779,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,66 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 19,50 Prozent wieder erreichen.
Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 64.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.24 Mrd. USD umgesetzt.
Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 29,08 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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