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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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10.09.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend im Minus

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 648,51 USD abwärts.

Meta Platforms
526.13 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 648,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'590 Punkten notiert. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 643,21 USD. Bei 652,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 2'303'612 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 790,79 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 21,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 60.80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,96 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3599 18.12.2026 154716073
Long 12.3235 19.03.2027 155005134
Long 264.9556 18.09.2026 155498721
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.8174 17.58 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2591 11.07 155495410
Short 10.5982 6.74 155495409
Short 17.6637 3.03 158402346
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.91 150316530
Long 10 -12.15 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Meta
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’630.20 13.60 S6CB3U
Short 15’166.99 8.86 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’796.68 11.09.2026 10:19:37
Long 13’200.00 19.72 S8BFJU
Long 12’901.54 13.94 S4KBXU
Long 12’341.13 8.91 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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