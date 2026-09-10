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10.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag billiger

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag billiger

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 649,46 USD abwärts.

Meta Platforms
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 649,46 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten realisiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 643,21 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 652,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'297'554 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 790,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,76 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 24,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60.80 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 31,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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