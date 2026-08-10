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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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10.08.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend höher

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend höher

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 593,38 USD zu.

Meta Platforms
480.89 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 593,38 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 608,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 598,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'838'595 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD an. Gewinne von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 520,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 12,32 Prozent wieder erreichen.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60.80 Mrd. USD – ein Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,77 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2884 18.12.2026 158090739
Long 11.9103 19.03.2027 154716077
Long 488.3386 18.09.2026 155499253
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8778 12.52 159380615
Long 12.208 5.97 158786647
Long 15.7523 4.15 158786646
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.878 10.11 158402346
Short 10.8516 5.01 158688175
Short 13.9525 3.01 159109756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -15.48 150316530
Long 10 -4.92 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

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Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
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Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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