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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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10.08.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag stärker

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 598,24 USD.

Meta Platforms
480.89 CHF -0.30%
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Um 16:28 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 598,24 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 604,40 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 598,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 813'838 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 796,21 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 24,86 Prozent niedriger. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,92 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 60.80 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2884 18.12.2026 158090739
Long 11.9103 19.03.2027 154716077
Long 488.3386 18.09.2026 155499253
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8778 12.52 159380615
Long 12.208 5.97 158786647
Long 15.7523 4.15 158786646
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.878 10.11 158402346
Short 10.8516 5.01 158688175
Short 13.9525 3.01 159109756
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -15.48 150316530
Long 10 -4.92 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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