Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Bullen treiben Meta Platforms (ex Facebook) am Montagabend an

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 641,32 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'546 Punkten tendiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 644,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 631,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'023'788 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (779,80 USD) erklomm das Papier am 25.09.2026. Mit einem Zuwachs von 21,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (520,26 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 64.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 51.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 03.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 29,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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