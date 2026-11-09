Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zündet am Nachmittag Kursrakete

Um 16:28 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 641,02 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Bei 644,54 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 631,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'055'370 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 25.09.2026 markierte das Papier bei 779,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 17,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 18,84 Prozent sinken.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 USD ausgeschüttet werden. Am 21.10.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 64.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 03.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,08 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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