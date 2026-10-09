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09.10.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagabend um Nulllinie

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagabend um Nulllinie

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Freitagabend ohne grosse Bewegung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 720,57 USD.

Meta Platforms
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Mit einem Wert von 720,57 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'812 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 728,02 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 716,73 USD. Bei 726,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1'323'388 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 520,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 27,80 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 7,14 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 47.52 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 31,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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