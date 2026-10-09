Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 718,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'794 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 716,73 USD. Bei 726,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 404'661 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 779,80 USD markierte der Titel am 25.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 8,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 520,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 27,61 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,90 USD aus. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 60.80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,96 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 31,07 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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