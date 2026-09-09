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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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09.09.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) haussiert am Mittwochabend

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) haussiert am Mittwochabend

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 6,1 Prozent auf 650,83 USD zu.

Meta Platforms
524.54 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 20:26 Uhr 6,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'642 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 657,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 650,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'041'314 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 790,79 USD erreichte der Titel am 20.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 520,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 31,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3472 19.03.2027 154716076
Long 11.7556 19.03.2027 157052959
Long 5290.0156 18.09.2026 155499253
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.8498 18.70 159380615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4507 9.55 155495410
Short 11.0209 5.28 155495409
Short 18.8797 1.62 158402346
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.94 150316530
Long 10 -12.18 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’631.64 15.01 SX7BOU
Short 14’712.34 13.80 STVB4U
Short 15’233.89 8.99 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’758.49 10.09.2026 11:02:34
Long 13’281.96 19.86 S1BR8U
Long 12’984.08 13.94 SDFBZU
Long 12’403.96 8.82 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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