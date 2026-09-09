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09.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) schiesst am Nachmittag hoch

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) schiesst am Nachmittag hoch

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,2 Prozent auf 645,67 USD.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 645,67 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'645 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 650,76 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 650,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'382'920 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 790,79 USD markierte der Titel am 20.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 24,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60.80 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,40 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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