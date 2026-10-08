Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Abend ins Minus

Um 20:26 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 718,26 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 711,74 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 724,27 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'793'495 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 779,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 520,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 27,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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